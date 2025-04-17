Хотят иметь под контролем 6 регионов, – Зеленский о стратегических целях россиян весной и летом

Российская армия не оставляет своих намерений захватить как можно больше квадратных километров украинской земли. В целом Кремль планирует иметь под контролем 6 регионов Украины, включая Крым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский высказался о намерениях россиян

На брифинге один из журналистов отметил, что россияне уже проводят наступательные действия в направлении Сумской и Харьковской областей. В связи с этим он поинтересовался, известны ли Украине планы врага относительно наступательных действий в весенне-летний период.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что россияне стремятся взять под свой контроль 6 регионов нашего государства, включая Крым. По словам президента, на некоторых участках фронта россияне уже работают над реализацией своих захватнических планов, на некоторых – еще нет.

Кроме того, оккупанты хотят захватить как можно больше территорий, чтобы иметь сильную позицию за столом переговоров. Поэтому говорится не только о тех областях, которые оккупированы врагом, но и о тех, которые находятся под частичной оккупацией.

Чтобы реализовать свои цели, россиянам надо действовать и на других направлениях, чтобы продемонстрировать некоторым нашим партнерам, что Россия – "страна компромиссная". Для этого они желают использовать успехи на других территориях. Здесь мы говорим и о Сумах, где большое скопление войск, и о Чернигове, который постоянно обстреливают неслучайно,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас Силы обороны Украины не дают врагу серьезно накапливать силы в районах вблизи Чернигова, Харькова, Запорожья, чтобы проводить большие волны наступления. В то же время в районе Сумщины враг уже накопил около 60 тысяч личного состава.

Ранее в интервью Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия фактически начала наступление в Сумской и Харьковской областях. Об этом свидетельствует увеличение количества атак в 2 раза.