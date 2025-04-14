В интервью CBS News Владимир Зеленский отметил необходимость сохранения количественного состава украинской армии, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Он заявил, что сейчас наше войско способно сдерживать врага. Впрочем, для проведения крупных операций по деоккупации численности украинской армии недостаточно.

По словам Зеленского, главной гарантией безопасности для Украины является прежде всего поддержка, укомплектования и финансирования собственной армии, а не ее уменьшение.

К слову, президент раскрыл, что Россия потратила на войну в Украине 1 триллион долларов за 3 года полномасштабного вторжения.

Напомним, что по данным CBS News, в результате войны погибли 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе более 600 детей. Количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.