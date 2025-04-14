В інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський наголосив на потребі збереження кількісного складу української армії, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Він заявив, що наразі наше військо здатне стримувати ворога. Втім, для проведення великих операцій з декокупації чисельності української армії недостатньо.

За словами Зеленського, головною гарантією безпеки для України є передусім підтримка, укомплектування та фінансування власної армії, а не її зменшення.

До слова, президент розкрив, що Росія витратила на війну в Україні 1 трильйон доларів за 3 роки повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що ха даними CBS News, внаслідок війни загинули 13 тисяч цивільних українців, зокрема понад 600 дітей. Кількість загиблих українських військових може досягати 100 тисяч.