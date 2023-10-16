Соответствующую информацию в эфире 24 Канала прокомментировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан

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Наступление россиян в районе Авдеевки

По его словам, общее между Авдеевкой и Бахмутом только в количестве российских потерь – там уже тысячи убитых, которые пытались удариться об авдеевский гарнизон. Также уничтожены сотни единиц техники, танков, бронированных машин, комплексов артиллерии и ЗРК.

Можно сказать, что для них это "Бахмут-2", но только по потерям,

– подчеркнул Роман Свитан.

"За 10 лет количество сил и средств, которые (россияне – 24 Канал) бросали на уничтожение нашего гарнизона в Авдеевке, было в разы больше", – рассказал военный эксперт.

Сейчас там враг пытается выполнить политическую задачу, ведь военная задача – невыполнима.

Ликвидация вертолета Ми-8

Роман Свитан объяснил, что Ми-8 – это транспортировщик, однако иногда его используют, как боевой вертолет.

Он летит на низкой высоте и, скорее всего, что ЗРК его не тронет. Преимущественно их сносят с помощью ПЗРК.

"Наши группы ССО и разведки берут с собой преимущественно Stinger, заходят в глубину территории противника – 5 – 7 – 15 километров и на перехвате "снимают" российские вертолеты. Противодействовать этому практически невозможно", – объяснил военный эксперт.

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Аренда комплексов ПВО

По мнению Свитана, это правильно. Ведь, например, в Польше стоит комплекс – мы можем попросить у них в аренду и перебросить на запад Украины. Даже чуть ли не до центра страны их дотянуть.

С одной стороны, они будут выполнять задачу прикрытия Польши с востока, а также прикрытие наших областей,

– отметил военный эксперт.

До этих комплексов российские средства поражения фронтового уровня – не достанут. Это возле линии фронта они имеют риск удара и беспилотника или конкретных противорадиолокационных ракет с дальностью до 150 километров.

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