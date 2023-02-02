У Зеленского прокомментировали вероятность массового наступления России с нескольких направлений

Россияне пытаются активно наступать. Причем по данным экспертов, они могут пойти в наступление с нескольких направлений, чтобы отвлечь внимание Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть определенный накопленный ресурс у врага, и он планирует наступательные действия. Самый пессимистический сценарий для нас, когда они пойдут в 3 – 4 направлениях.

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Возможности врага ограничены

Однако он отметил, что оккупанты это не делали, когда у них была контрактная армия. Сегодня у них мобилизованная армия, в которой выбито командирское звено.

Есть информационная компонента, которую они постоянно продвигают: сейчас будет мощное наступление, как год назад. Так почему же вы тогда не можете взять маленький населенный пункт?

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что нужно разделять возможности врага и слова об этих возможностях.

"Слов российской пропаганды много. А возможности ограничены", – отметил советник главы Офиса Президента Украины.

По его мнению, они накопили ресурс для финальной, как они считают, битвы.

"Потому что потом оно еще будет продолжаться. Но враг уже будет фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", – подчеркнул он.

На плечах оккупантов зайти в контрнаступление

По его словам, сегодня россияне понимают, что есть возможность как-то переломить ход войны, которая для них развивается по худшему сценарию.

Поэтому он считает, что:

во-первых, нужно меньше обращать внимание на информационные составляющие гибридной войны;

во-вторых, россияне не остановятся: подпишут временное перемирие, а затем будут уничтожать украинцев.

"И мы будем иметь следующий этап войны. Ведь у них иррациональная ненависть к нам. Они хотят нас уничтожить. А мы должны защищать свой дом, убивая оккупанта", – подчеркнул Подоляк.

в-третьих, они концентрируются на большом объеме ресурсов.

"Но мы понимаем их объем и что можем сопоставить им для того, чтобы на плечах оккупантов зайти в контрнаступление", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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