Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. за його словами, е певний накопичений ресурс у ворога і він планує певні наступальні дії. Найпесимістичніший сценарій для нас, коли вони підуть у 3 – 4 напрямках.

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Можливості ворога обмежені

Проте він зауважив, що окупанти це не робили, коли мали контрактну армію. Сьогодні вони мають мобілізовану армію, в якій вибита командирська ланка.

Є інформаційна компонента, яку вони постійно просувають: зараз буде потужний наступ, як і рік тому. Так чого ж ви тоді не можете взяти маленький населений пункт? – наголосив Подоляк.

Він вважає, що треба розділяти можливості і слова про ці можливості. Слів російської пропаганди багато. А можливості обмежені.

Вони накопичили ресурс для фінальної, як вони вважають битви, тому що потім воно ще буде продовжуватись. Але ворог вже буде фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року.

На плечах окупантів зайти в контрнаступ

На його думку, сьогодні росіяни розуміють, що є можливість якось переломити хід війни, що розвивається для них негативно.

Тому, він вважає, що:

по-перше, треба менше звертати увагу на інформаційні складові гібридної війни;

по-друге, росіяни не зупиняться: підпишуть тимчасове перемир'я, а потім будуть нищити українців.

"І ми будемо мати наступний етап війни. Адже вони мають ірраціональну ненависть до нас. Вони хочуть нас знищити. А ми маємо захищати свій дім, вбиваючи окупанта", – наголосив Подоляк.