Кремлевский диктатор воображает, что они смогут захватить часть Харьковщины и начать штурмовые действия самого города. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Этого не смогла сделать профессиональная армия, этого не смогло сделать крупнейшее бронетанковое подразделение, которое концентрировалось в Изюме. И это сделают вот эти? Пусть фантазируют", – отметил он.

Могут попытаться контратаковать на Харьковщине

По мнению Коваленко, российская армия действительно может попытаться осуществить повторное наступление на Харьковском направлении. И, возможно, будет иметь некоторые временные успехи благодаря количеству личного состава. Так, они смогут захватить Казачью Лопань, окружить Волчанск.

У них есть такая возможность. Это нужно оценивать как оно есть – угроза может быть достаточно реальной,

– отмечает Коваленко .

Он добавляет: россияне не смогут захватить город и всю область , но попытаются частично продвинуться.

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Захват Одессы – это больная фантазия

Что касается Одессы и Одесской области, отмечает обозреватель, это вообще больная фантазия. Для этого нужно как минимум захватить Николаев и Николаевскую область. "Мы видим, что сегодня они этого сделать не могут", – сказал он.

Коваленко отметил, что положение российских захватчиков на правобережье Херсонской области является критическим.

"Чтобы его исправить и начать наступательные действия в направлении Николаева, врагу нужно примерно 30 батальоно-тактических групп – свежих, профессиональных, с опытом, с техникой, с эффективной системой управления, эффективно отработанной системой обеспечения передовых подразделений и, конечно, логистикой, которая это обеспечение могло бы эффективно поставлять 24/7", – объяснил военно-политический обозреватель.

Конечно, этого у русских нет. Нет профессиональных групп, есть только определенное количество "мобиков". Более того, они не смогут перебросить с левого на правый берег ни технику, ни снабжение, ни горюче-смазочные материалы. Все переправы оккупантов находятся и будут находиться под огненным контролем ВСУ.

Какая-то операция в направлении Одессы будет фатальной и обреченной на фиаско в самом ее начале, – заключает Александр Коваленко.

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