Кремлівський диктатор уявляє, що "мобіки" зможуть захопити частину Харківщини та розпочати штурмові дії самого міста. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Цього не змогла зробити професійна армія, цього не зміг зробити найбільший бронетанковий підрозділ, який концентрувався в Ізюмі. І це зроблять ось ці? Хай фантазують", – зазначив він.

Можуть спробувати контрнаступати на Харківщині

На думку Коваленка, російська армія справді може спробувати здійснити повторний наступ на Харківському напрямку. І, можливо, матиме деякі тимчасові успіхи завдяки кількості особового складу. Так, вони зможуть захопити Козачу Лопань, оточити Вовчанськ.

У них є така можливість. Це треба оцінювати як воно є – загроза може бути досить реальною,

– наголошує Коваленко.

Він додає: росіяни не зможуть захопити місто та усю область, але спробують частково просунутися.

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Захоплення Одеси – це хвора фантазія

Що ж до Одеси та Одеської області, відзначає оглядач, це взагалі хвора фантазія. Для цього потрібно щонайменше захопити Миколаїв та Миколаївську область. "Ми бачимо, що сьогодні вони цього зробити не можуть", – сказав він.

Коваленко зауважив, що положення російських загарбників на правобережжі Херсонської області є критичним.

"Щоб його виправити й розпочати наступальні дії у напрямку Миколаєва, ворогу потрібно приблизно 30 батальйоно-тактичних груп – свіжих, професійних, з досвідом, з технікою, з ефективною системою управління, ефективно відпрацьованою системою забезпечення передових підрозділів та, звісно, логістикою, яка це забезпечення могла б ефективно постачати 24/7", – пояснив військово-політичний оглядач.

Звісно ж, цього росіяни не мають. Немає професійних груп, є лише певна кількість "мобіків". Ба більше, вони не зможуть перекинути з лівого на правий берег ані техніку, ані забезпечення, ані паливно-мастильні матеріали. Усі переправи окупантів перебувають і перебуватимуть під вогневим контролем ЗСУ.

Якась операція в напрямку Одеси буде фатальна та приречена на фіаско на самому її початку, – підсумовує Олександр Коваленко.

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