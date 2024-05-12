Пробуют на прочность оборону ВСУ, – Жовтенко разобрал действия россиян на Харьковщине

Оккупанты начали свое наступление на Харьковщине. Сейчас захватчики испытывают на прочность оборону ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы Тарас Жовтенко, отметив, что россияне не спешат очень сильно продвигаться вперед. Враг пытается закрепиться и создать плацдармы на высотах.

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"Россияне готовятся, чтобы и дальше в таком пассивном пока режиме пробовать на прочность украинскую оборону. Они пытаются параллельно, подтягивая свои собственные ресурсы, концентрировать их в тех точках, где наша оборона немножко слабее. И, соответственно, пытаться давить именно там", – подчеркнул Жовтенко.

Еще одна чисто военная цель врага – это заставить украинские войска оттянуть как можно большее количество своих резервов на Северо-Восточное направление. Противник пытается заставить ВСУ ослабить свою оборону на Востоке или на Юге.

Эта операция россиян на Харьковском направлении пока не имеет стратегического характера, но она позволяет им на оперативно-тактическом уровне поддерживать инициативу и заставлять нас реагировать на те обстоятельства, которые они нам так создают,

– сказал эксперт по международной безопасности.

Здесь все будет зависеть от того, насколько эффективно украинские бойцы смогут сдерживать врага. Сейчас оккупанты пытаются отвлечь внимание Украины от тех участков фронта, где у врага сосредоточено значительно больше ресурса. Так противник хочет себе облегчить продвижение, параллельно создавая проблемы для ВСУ еще на одном направлении.

"Краеугольный камень"

Российские командиры продолжают выполнять "политический заказ" еще со времен предвыборной кампании диктатора. Все из-за того, что Владимир Путин поставил вопрос войны против Украины как один из ее "краеугольных камней". Тогда российское командование получило указание создавать иллюзию "победной" картинки, несмотря на потери оккупантов на Востоке Украины. Эта логика транслировалась и после так называемых "выборов" до "инаугурации" Путина.

"Это надо "закрепить" для того, чтобы иметь возможность "продать" российскому населению колоссальные потери и объяснить, что "мы, российское военно-политическое руководство, не просто там несколько населенных пунктов взяли и в течение месяцев за сутки вкладывали больше, чем по тысяче личного состава "двухсотыми", – добавил Тарас Жовтенко.

Враг собирал информацию

То, что россиян очень интересует Сумщина и Харьковщина, было понятно еще с осени 2023-го года. Ведь тогда по меньшей мере несколько российских ДРГ в неделю пытались заходить на территорию Украины.

С одной стороны, россияне так пытались обезопасить себя от рейдов на их территорию РДК и легиона "Свобода России", но с другой стороны – мы прекрасно понимали, что на самом деле россияне собирают информацию о том, какая оборона Вооруженных Сил Украины на этом направлении, какие инженерно-технические заграждения стоят,

– сказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы.

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