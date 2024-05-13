Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. В частности, по его словам, россияне имеют цель посеять панику в украинском обществе.

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Этапы наступления россиян

Иван Тимочко отметил, что стоит разделять военную операцию россиян в Харьковской области на несколько этапов. На тактическом уровне враг пытается занять несколько населенных пунктов, отодвинуть линию поражения, под которой находится российская граница.

Враг постоянно находился под угрозой проникновения российских добровольцев или других диверсионно-разведывательных групп. Поэтому на локальном месте встал вопрос проведения небольшой военной операции. При тех имеющихся силах, средствах, конечно, она разрабатывалась на этом направлении,

– сказал он.

На оперативном уровне оккупанты ставили для себя задачу сковать часть украинских резервов, заставить привлечь наши войска на этом направлении. Ведь отодвижение любых подразделений на конкретное направление всегда означает нагрузку не только на военные подразделения, но и на логистику. Увеличиваются объемы поставок оружия на это направление, что не дает возможность использовать его на других направлениях для проведения военных операций.

На стратегическом уровне россияне имели цель посеять панику в украинском обществе. Перед этим проводилась масштабная информационная кампания. Наступление захватчиков в Харьковской области подавали как стратегический план российской масштабной военной операции по созданию санитарной зоны, угрожали квартал за кварталом уничтожать Харьков, выжигать порубежье на Севере и так далее.

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, лучше всего россиянам удалось провести информационную кампанию. Ведь 2022 году, когда у врага были большие продвижения, мотивация украинцев была большой. Впоследствии оккупанты отступили, в частности, из Киевской, Сумской, Харьковской областей. То сейчас, когда захватчики продвигаются на 3 – 5 километров на территории, где и раньше были обстрелы, велись локальные бои, работала артиллерия, в обществе распространяются вбросы о "предательстве".

"То есть враг, проводя небольшую военную тактического уровня наступательную операцию, сумел навязать нашему обществу, к сожалению, по разным обстоятельствам впечатление, что он проводит кампанию уровня 2022 года. Да, бои продолжаются, к сожалению, враг пытается давить. Привлечены наши резервы, которые могли проводить боевые действия на других направлениях", – объяснил Тимочко.

Сейчас россияне ведут борьбу на Харьковском направлении не столько за территории или чтобы зайти в Харьков. Ведь на этом направлении у них нет достаточно сил и средств. Они пытаются сделать все, чтобы посеять панику среди украинцев. Ведь пока в Украине есть мощное сопротивление, то оккупанты не могут достичь каких-то результатов на поле боя.

Кроме этого, сейчас происходят кадровые ротации внутри российского правительства. Кремль стремится отвлечь внимание от этого. Нужно верить только официальным проверенным источникам и максимально помогать Украине.

Ситуация в Харьковской области: главное