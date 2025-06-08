Россияне создали "анклав" вблизи Купянска в Харьковской области, – аналитики DeepState
- Россияне создали "анклав" в селе Кондрашовка Купянского района, но не имеют логистической связи с основной линией.
- Украинские подразделения подтвердили присутствие врага в центре села, где тот поднимал свой флаг для видимости контроля.
Российские военные создали "анклав" в селе Кондрашовка Купянского района Харьковской области. Враг присутствует в центре населенного пункта.
Однако он не имеет логистики с основной линией. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили аналитики DeepState, передает 24 Канал.
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Что известно об "анклаве"
Недавно противник поднимал свой флаг в центре Кондрашовки, чтобы создать видимость объективного контроля над населенным пунктом Харьковской области.
По информации украинских подразделений, враг действительно присутствует в центральной части села. Однако группа, которая прорвалась в Кондрашовку, не имеет логистики с основной линией оккупантов.
Что происходит на Купянщине: смотрите на карте
Прореженность линии соприкосновения, которая растет, порождает дополнительные меры по верификации изменений по карте, именно поэтому некоторые участки становится трудно или долго уточнять,
– добавили аналитики.
Напомним, в ГУР МОУ показали кадры боевой работы на Купянском направлении от операторов БпЛА подразделения Paragon. Ударами FPV-дронов бойцы разбили десятки вражеских укрытий, уничтожили танк и более 20 оккупантов.