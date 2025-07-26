Где решается судьба летней кампании России: ответ ВСУ

Российские захватчики не прекращают штурмовать на фронте. В центре внимания врага сейчас Покровское направление.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Какая главная миссия оккупантов?

Виктор Трегубов рассказал, что российские войска пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой.

Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян – вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера,

– пояснил представитель ОСУВ "Хортица".

Покровское направление остается самым интенсивным и сопротивление со стороны украинских войск там также остается самым большим. Трегубов отметил, что именно там решается судьба так называемой российской кампании.

В то же время у врага остается акцент на попытке россиян выйти на Днепропетровскую область. Спикер отметил, что оккупанты верили, что они уже почти зашли на Днепропетровщину, но по состоянию на 26 июля, им этого не удалось.