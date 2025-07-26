Про це розповідає 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного марафону.

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Яка головна місія окупантів?

Віктор Трегубов розповів, що російські війська намагаються вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою.

Якщо взимку мова більше йшла про околиці на захід від міста Покровськ та на південь, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі,

– пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим. Трегубов зазначив, що саме там вирішується доля так званої російської кампанії.

Водночас у ворога залишається акцент на спробі росіян вийти на Дніпропетровську область. Речник наголосив, що окупанти вірили, що вони вже майже зайшли на Дніпропетровщину, але станом на 26 липня, їм цього не вдалося.