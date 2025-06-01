Морпехи ВСУ показали, как уничтожили врага возле островов Херсонской области

Россияне не прекращают попыток высадиться на островах Херсонской области. Очередную атаку врага остановили украинские защитники.

Бойцы поделились соответствующим видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 40 отдельную бригаду береговой обороны.

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Как морпехи ВСУ уничтожили врага

В официальном канале 40 отдельной бригады береговой обороны опубликовали видео ликвидации российских захватчиков, которые пытались высадиться на островах Херсонщины.

Враг пытался высадиться на островах Херсонщины. Считали, что проскочат, но бойцы второго батальона 40 ОБрБО видят каждый метр этой земли,

– рассказали защитники.

Украинские морпехи ликвидировали захватчиков: смотрите видео 40 ОБрБО

Напомним, что на Юге страны ВСУ разбили вражескую колонну техники 7 июня. Потери врага составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Между тем на Херсонском направлении ситуация остается напряженной. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар "Осман" Бунятов отметил, что на острова постоянно лезет вражеская пехота, пытаясь расшатать ситуацию и создать дополнительное напряжение на линии соприкосновения.