Является личным делом Пригожина, – Ходжес о наступлении россиян на Бахмут

Генерал Бен Ходжес рассказал, зачем россиянам Бахмут. В частности, он объяснил, что этот город уже стал личным делом владельца вагнеровцев Пригожина.

Также бывший командующий американскими войсками в Европе объяснил, имеет ли этот город еще какое-либо значение для России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала.

Заметьте Россияне до сих пор не захватили полностью Соледар и вряд ли способны захватить Бахмут, – ISW

Что Ходжес говорит о желании Кремля захватить Бахмут

Не знаю, почему они именно так сконцентрировались на Бахмуте, ведь он не имеет значительного военного значения. Хотя Бахмут стал личным делом для самого Пригожина,

– заявил генерал США в отставке.

По словам Ходжеса, Евгений Пригожин стремится:

показать, что его силы – самые дееспособные в российской армии;

хотя это не так, потому что те, кого они бросают в мясорубку – это не высокотренированные и мотивированные бойцы под разумным командованием;

это доказывает, что нет единого русского командования.

Ведь Пригожин не получает приказы от Суровикина, Герасимова или от самого Шойгу.

"Поэтому и неудивительно, что его войска действуют самостоятельно, не сотрудничая с другими силами. Они не имеют, например, прикрытия с воздуха, что должна иметь профессиональная военная операция", – пояснил генерал США.

По его словам, для Украины это очень хорошо, ведь россияне действуют неустрашимо и без взаимодействия.

Что известно о ситуации вокруг Бахмута