Является личным делом Пригожина, – Ходжес о наступлении россиян на Бахмут
Генерал Бен Ходжес рассказал, зачем россиянам Бахмут. В частности, он объяснил, что этот город уже стал личным делом владельца вагнеровцев Пригожина.
Также бывший командующий американскими войсками в Европе объяснил, имеет ли этот город еще какое-либо значение для России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала.
Заметьте Россияне до сих пор не захватили полностью Соледар и вряд ли способны захватить Бахмут, – ISW
Что Ходжес говорит о желании Кремля захватить Бахмут
Не знаю, почему они именно так сконцентрировались на Бахмуте, ведь он не имеет значительного военного значения. Хотя Бахмут стал личным делом для самого Пригожина,
– заявил генерал США в отставке.
По словам Ходжеса, Евгений Пригожин стремится:
- показать, что его силы – самые дееспособные в российской армии;
- хотя это не так, потому что те, кого они бросают в мясорубку – это не высокотренированные и мотивированные бойцы под разумным командованием;
- это доказывает, что нет единого русского командования.
Ведь Пригожин не получает приказы от Суровикина, Герасимова или от самого Шойгу.
"Поэтому и неудивительно, что его войска действуют самостоятельно, не сотрудничая с другими силами. Они не имеют, например, прикрытия с воздуха, что должна иметь профессиональная военная операция", – пояснил генерал США.
По его словам, для Украины это очень хорошо, ведь россияне действуют неустрашимо и без взаимодействия.
Что известно о ситуации вокруг Бахмута
- Россияне более 5 месяцев пытаются захватить Бахмут на Донетчине. Однако успеха они не имеют, только понесут потери.
- Аналитики из Института изучения войны заявили, что даже вероятное продвижение россиян в Соледаре, который стремятся захватить враги, не предполагает окружения Бахмута.
- Ведь, чтобы эффективно перерезать украинские наземные линии связи в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассой Северск – Бахмут и Славянск – Бахмут.
- Уже 11 января в ISW уточнили, что даже возможный захват Соледара, вряд ли позволит оккупантам оцепить Бахмут. Ведь в последнем россияне далеки от прорыва украинских наземных линий связи. А именно это необходимо для окружения Бахмута. Подробнее о ситуации в регионе и объяснениях экспертов читайте здесь.