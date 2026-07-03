Броуновское движение: в бригаде "Рубеж" рассказали, как россияне меняют свою тактику

Ситуация на восточном направлении остается крайне напряженной, поскольку российские войска не прекращают попыток продвижения. В то же время оккупанты постоянно меняют тактику, адаптируя ее к погодным условиям и особенностям местности.

Временный исполняющий обязанности командира батальона "Сила свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал "24 Каналу", что противник активно задействует резервы, состоящие из военнослужащих с разным уровнем подготовки. По его словам, россияне пытаются продвигаться небольшими группами практически вдоль каждой лесополосы и населенного пункта.

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Как россияне меняют тактику на фронте

Назаренко отметил, что оккупанты смешивают в штурмовых группах как плохо подготовленных военных, так и профессиональных штурмовиков. При этом они постоянно меняют способы ведения боевых действий в зависимости от условий на поле боя.

Важно! В бригаде "Рубеж" продолжается сбор средств на тепловизионные дроны, которые противодействуют инфильтрации вражеских сил. Из-за так называемой "зеленки" – листвы на кустах и деревьях – оккупантам значительно легче передвигаться на фронте незаметно, однако тепловизионные дроны эффективно противодействуют этому. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Сейчас россияне пытаются максимально использовать густую летнюю растительность для скрытого продвижения.

Враг так или иначе с различной интенсивностью пытается фактически броуновским движением вдоль каждой посадки, вдоль каждого населенного пункта, от норы к норе, от блиндажа к блиндажу таким образом продвигаться,

– пояснил он.

Кроме того, наступательные действия противника сопровождаются массированным применением артиллерии, управляемых авиабомб, ударных беспилотников и дронов различных типов. Россияне продолжают терроризировать прифронтовые населенные пункты воздушными ударами.

Военный о ситуации на фронте: смотрите видео

В то же время, по словам Назаренко, Силы обороны удерживают позиции благодаря слаженности, профессиональной подготовке и технологическому превосходству. Он подчеркнул, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных.

Мы должны воевать в первую очередь с помощью технологий и побеждать технологии противника и его численное превосходство,

– добавил Назаренко.

Отметим, что американский Институт изучения войны сообщил, что россияне наступают на нескольких направлениях фронта, но в основном не добиваются успехов. Зато украинские военные сдерживают штурмы на Донбассе и смогли продвинуться на западе Запорожской области.