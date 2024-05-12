Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что ВСУ были готовы к наступлениям врага и дают мужественный отпор. Самая сложная ситуация в городе Волчанск, который враг постоянно обстреливает.

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ВСУ были готовы

По словам Маломужа, украинская разведка предусматривала такие наступательные операции России. Враг сконцентрировал на Харьковском направлении примерно 35 тысяч военных, большое количество артиллерии и ракетных систем. Россияне наносили концентрированные удары из авиации, средствами артиллерийских систем. Враг двинулся на город Волчанск Харьковской области и другие направления.

Мы заняли те позиции, которые отметили согласно планам защиты границы. Были готовы позиции, мы знали об этих направлениях. Однако концентрация мощных огневых ударов авиационной системы, КАБами, ракетами, артиллерийской системы вызвали разрушения, жертв среди населения,

– отметил генерал армии.

Ситуация в Харьковской области

Сейчас, по словам Маломужа, самой тяжелой ситуацией является в городе Волчанск, враг наносит удары по самому населенному пункту. ВСУ уничтожают большое количество техники россиян.

Сейчас нащупали огневые точки врага для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу. Сейчас привлекли артиллерийские, минометные системы наших партнеров и подтянули резервы,

– подчеркнул генерал армии.

Боевые действия на севере Харьковской области ведутся в трех зонах в пределах 1 – 3 километров. Оккупантов, по словам Маломужа, ни в одном секторе нет. Они пока пытаются зайти. Атакуя, россияне несут большие потери, однако продолжают усиливать свои резервы.

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Также генерал армии рассказал, что такие активные попытки наступательных операций россиян означают то, что они хотят отвлечь внимание ВСУ от боев в Донецкой области. Именно захват Часового Яра был целью россиян до 9 мая.

Применили вариант Б – удары по Харьковской области, а тогда продвижение на Востоке,

– прокомментировал Маломуж.

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