Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що ЗСУ були готові до наступів ворога та дають мужню відсіч. Найскладніша ситуація в місті Вовчанськ, яке ворог постійно обстрілює.

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ЗСУ були готові

За словами Маломужа, українська розвідка передбачала такі наступальні операції Росії. Ворог сконцентрував на Харківському напрямку приблизно 35 тисяч військових, велику кількість артилерії та ракетних систем. Росіяни завдавали концентровані удари з авіації, засобами артилерійських систем. Ворог рушив на місто Вовчанськ Харківської області та інші напрямки.

Ми зайняли ті позиції, які зазначили згідно з планами захисту кордону. Були готові позиції, ми знали про ці напрямки. Однак концентрація потужних вогневих ударів авіаційної системи, КАБами, ракетами, артилерійської системи викликали руйнування, жертв серед населення,

– зазначив генерал армії.

Ситуація в Харківській області

Зараз, за словами Маломужа, найважчою ситуацією є в місті Вовчанськ, ворог завдає ударів по самому населеному пункту. ЗСУ знищують велику кількість техніки росіян.

Зараз нащупали вогневі точки ворога для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу. Зараз залучили артилерійські, мінометні системи наших партнерів й підтягнули резерви,

– підкреслив генерал армії.

Бойові дії на півночі Харківської області ведуться у трьох зонах в межах 1 – 3 кілометрів. Окупантів, за словами Маломужа, ні в одному секторі немає. Вони поки намагаються зайти. Атакуючи, росіяни зазнають великих втрат, однак продовжують посилювати свої резерви.

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Також генерал армії розповів, що такі активні намагання наступальних операцій росіян означають те, що вони хочуть відвернути увагу ЗСУ від боїв в Донецькій області. Саме захоплення Часового Яру було ціллю росіян до 9 травня.

Застосували варіант Б – удари по Харківській області, а тоді просування на Сході,

– прокоментував Маломуж.

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