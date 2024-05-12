Камерон зазначив, що наступ росіян на Харківщину лише підкреслює "невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну". Він також закликав підтримати нашу державу у боротьбі проти агресора.

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Камерон закликав допомогти Україні у відбитті наступу Росії

Глава британського МЗС наголосив, що зараз Путін знову вторгся в Україну з півночі від Харкова. Тому Британія й увесь світ повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям.

У світлі останніх подій він підкреслив важливість зобов'язання Лондона надати Києву річний пакет військової допомоги на загальну суму 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Ми заохочуємо інших робити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакету допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на фронті – 24 Канал),

– сказав Камерон.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи не затрималися США із наданням пакета Україні, британський міністр закордонних справ визнав, що було б вигідніше, якби він надійшов раніше.

"Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство. Ми першими поставили танки, першими поставили протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію", – вказав він.

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