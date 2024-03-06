Россия заявила о "масштабном наступлении" на Юг: в ВСУ отреагировали
Россияне неутомимо распространяют новые и новые фейки, чтобы давить на морально-психологическое состояние украинцев. Так, недавно в сети распространили информацию о якобы "наступлении" России на Юг Украины.
Распространяя подобные фейки, россияне пытаются достичь двух целей. Подробнее о них 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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Давление на оккупированные территории
Россияне распространяют новые вбросы о якобы своем "масштабном наступлении" на Юге Украины. Подобная информация появлялась в частности по Херсону и Николаевской области.
Более того, россияне в своих телеграм-каналах пытались убедить всех, что Украина якобы эвакуирует госслужащих из ряда городов на Юге.
Эта пропагандистская риторика является абсолютно предвыборной. Она направлена на население временно оккупированных территорий, которые не изъявляют желания участвовать в цирке с квазивыборами. Таким образом враг информационно пытается давить на людей,
– отметила Наталья Гуменюк.
Оккупанты, мол, показывают людям, что им все равно придется жить с властью, которую якобы "выберут" на псевдовыборах 17 марта. Кроме того, россияне таким образом пытаются компенсировать свои неудачи на фронте.
"О каком наступлении на правый берег (Херсонщины – 24 Канал) можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут? Они продолжают его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личного состава. Но штурмы постоянно завершаются поражением", – объяснила Гуменюк.
В частности, за минувшие сутки оккупанты провели 3 штурма. При этом они потеряли до 50 военных и в конце концов вернулись на исходные рубежи.
Россияне будут усиливать ИПСО: что известно
- Уже в ближайшее время россияне начнут пропагандистскую операцию "Майдан-3". Оккупанты планируют спекулировать на разных темах, однако в приоритете для них срыв мобилизации и расшатывание украинской международной коалиции.
- Операция Кремля действительно масштабная. По данным Главного управления разведки, на нее выделили 1,5 миллиарда долларов. В частности, для работы с телеграмм-каналами потратят более 250 миллионов.
- Интересно, что Россия любым способом пытается расшатать ситуацию в Украине. Так, в российских телеграм-каналах распространили информацию о том, что в Украине якобы вскоре может случиться "катастрофа" из-за распространения туляремии и лептоспироза. Для "подтверждения" россияне использовали новость о том, что в городе Дубно на местной свалке погиб работник коммунальной службы. Хотя произошло это из-за несчастного случая, однако россияне придумали собственную версию, мол, труп нашли случайно и у него уже нашли крыс.