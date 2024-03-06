Россия заявила о "масштабном наступлении" на Юг: в ВСУ отреагировали

Россияне неутомимо распространяют новые и новые фейки, чтобы давить на морально-психологическое состояние украинцев. Так, недавно в сети распространили информацию о якобы "наступлении" России на Юг Украины.

Распространяя подобные фейки, россияне пытаются достичь двух целей. Подробнее о них 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Давление на оккупированные территории

Россияне распространяют новые вбросы о якобы своем "масштабном наступлении" на Юге Украины. Подобная информация появлялась в частности по Херсону и Николаевской области.

Более того, россияне в своих телеграм-каналах пытались убедить всех, что Украина якобы эвакуирует госслужащих из ряда городов на Юге.

Эта пропагандистская риторика является абсолютно предвыборной. Она направлена на население временно оккупированных территорий, которые не изъявляют желания участвовать в цирке с квазивыборами. Таким образом враг информационно пытается давить на людей,

– отметила Наталья Гуменюк.

Оккупанты, мол, показывают людям, что им все равно придется жить с властью, которую якобы "выберут" на псевдовыборах 17 марта. Кроме того, россияне таким образом пытаются компенсировать свои неудачи на фронте.

"О каком наступлении на правый берег (Херсонщины – 24 Канал) можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут? Они продолжают его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личного состава. Но штурмы постоянно завершаются поражением", – объяснила Гуменюк.

В частности, за минувшие сутки оккупанты провели 3 штурма. При этом они потеряли до 50 военных и в конце концов вернулись на исходные рубежи.

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