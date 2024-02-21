Боец ВСУ и политолог Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом сообщил, где сейчас обострилась ситуация. Заметим, что оккупанты также продолжают активные штурмовые действия на Авдеевском направлении.

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Россияне активизировались на трех направлениях

Для россиян было чрезвычайно важно захватить Авдеевку до 15 марта – именно с этого дня начинаются президентские выборы в России. Однако на этом оккупанты, к сожалению, не планируют останавливаться.

После того, как штурмовым группам удалось захватить Авдеевку, их распределили на другие участки фронта. В частности, активизировали наступательные действия на Запорожском направлении (Роботино), Донецком (Лиман) и Харьковском (Купянск), но и ими не будут ограничиваться,

– отметил Тарас Березовец.

Обратите внимание! По последним данным западных СМИ, на Запорожское направление россияне стягивают 50 тысяч военных. Главная задача для оккупантов там – зайти в Роботино.

Мобилизация и дезертирство россиян

Конечно, потери, которые понесли оккупанты в районе Авдеевки, необходимо хоть как-то пополнять. Поэтому в России продолжается скрытая мобилизация, которая, возможно, и отмечается количественными показателями, но точно не качественными. Любыми способами россиян, в том числе и хронически больных, алко- и наркозависимых, пытаются завербовать на службу,

"Им важно достичь нужной цифры. Чем ниже по социальному статусу будут мобилизованные, тем выгоднее будет их гибель. Говорится о банальной "утилизации хлама", – объяснил Березовец.

Между тем морально-психологическое состояние россиян, которые уже воюют, уже на довольно низком уровне. По данным российского проекта, который якобы помогает избежать участия в войне, за последний год количество военных, что хотят дезертировать из армии России, выросло в десять раз.

Те, кого украинские Силы обороны взяли в плен, охотно сдаются и сами, если есть возможность. Но это не касается кадровых подразделений, которых активно "обработали". Уровень их подготовки и моральный дух выше, чем в других российских подразделениях,

– подтвердил боец ВСУ.

Однако в целом россияне действительно имеют большую склонность к дезертирству и добровольной сдаче в плен. Это, к слову, продемонстрировала Харьковская и Херсонская операции, которые успешно провели ВСУ.

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