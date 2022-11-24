Мы готовились к уличным боям, – Кличко рассказал о весеннем наступлении россиян на Киев

Полномасштабное наступление оккупационных войск началось 9 месяцев назад. Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице готовились к уличным боям.

По словам Кличко, после 2 месяцев тренировок и учений на белорусской границе оккупанты почти за сутки дошли до Киева. Это было шоком для многих.

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В Киеве готовились к уличным боям

Кличко рассказал, что в Киеве готовились к уличным боям. Именно с этим было связано большое количество блокпостов и бетонных блоков на въезде в столицу.

Ситуация в тот момент была достаточно критическая, и развитие событий могло быть таким, что военные действия уже были бы не в пригороде, а в самом Киеве. Но благодаря общим усилиям, благодаря волонтерам и добровольцам, этого не произошло,

– заметил городской голова.

Он добавил, что очень гордится тем, что в Киеве были очереди людей, чтобы записаться в добровольческие формирования территориальной общины и получить оружие.

"Однажды был 2 или 3 (час – 24 канал) ночи, ветер, снег, холодно, я поехал в один из пунктов, который расположен на Троещине, и увидел очередь почти в километр. Ребята, мужчины, женщины стояли часами, днями и никуда не убегали – они стояли получить оружие. Для того чтобы защищать свой город", – заявил Кличко.

По словам мэра, после таких ночей он может с уверенностью сказать, что гордится быть украинцем.

"Среди тех людей, которые не растеряны, а готовы положить свою жизнь, защищая свой город. Именно благодаря этому украинскому духу мы сейчас достаточно успешно защищаемся и отбиваем территории, захваченные варваром, агрессором, на Востоке и на Юге Украины", – подытожил Кличко.

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