За словами Кличка, після 2 місяців тренувань і навчань на білоруському кордоні окупанти майже за добу дійшли до Києва. Це було шоком для багатьох.

Зауважте Масований обстріл Києва: світло в столиці даватимуть лише на 2 – 3 години

У Києві готувалися до вуличних боїв

Кличко розповів, що в Києві готувались до вуличних боїв. Саме з цим була пов'язана велика кількість блокпостів і бетонних блоків на в'їзді в столицю.

Ситуація в той момент була достатньо критична, і розвиток подій міг бути таким, що військові дії вже були б не в передмісті, а в самому Києві. Але завдяки спільним зусиллям, дякуючи волонтерам і добровольцям, цього не сталося,

– зауважив міський голова.

Він додав, що дуже пишається тим, що в Києві були черги людей, щоб записатись в добровольчі формування територіальної громади й отримати зброю.

"Одного разу була 2 чи 3 (година – 24 канал) ночі, вітер, сніг, холодно, я поїхав в один із пунктів, який розташований на Троєщині, і побачив чергу майже в кілометр. Хлопці, чоловіки, жінки стояли годинами, днями й нікуди не тікали – вони стояли отримати зброю. Для того, щоб захищати своє місто", – заявив Кличко.

За словами мера, після таких ночей він може впевнено сказати, що пишається бути українцем.

"Серед тих людей, які не розгублені, а готові покласти своє життя, захищаючи своє місто. Саме завдяки цьому українському духу ми зараз достатньо успішно захищаємось і відбиваємо території, які були захоплені варваром, агресором, на Сході та на Півдні України", – підсумував Кличко.

Цікаво! У березні росіянам довелося відступити з тимчасово захоплених населених пунктів під Києвом. Причиною були величезні втрати окупантів.

Буде цікаво – Кличко назвав кількість ракет, випущених на Київ: дивіться відео