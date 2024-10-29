В УДА "Юг" сказали, пошли ли россияне в наступление на Запорожье

Российская пропаганда в последнее время активно распространяет информацию о начале штурма на Запорожье. Известно, что противник сосредотачивает там определенные силы, однако новости о наступлении не имеют подтверждения.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на Запорожском направлении нет никаких массированных атак врага. Это российская ИПСО.

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Какова ситуация вблизи Запорожья

Некоторые российские военкоры опровергли сообщения своих "коллег" о якобы активных действиях в направлении Запорожья.

Ореховское, Гуляйпольское, Работинское направления без штурмовых действий, но там постоянно работает вражеская авиация,

– отметил Сергей Братчук.

Он отметил, что на Времовском выступлении – граница Донецкой и Запорожской областей, продолжаются очень интенсивные бои.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

На Запорожском направлении есть активизация диверсионно-разведывательных групп противника. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", были попытки провести штурмовые действия, ведь враг прощупывает оборону ВСУ, чтобы найти слабые места.

Там построены фортификации второй, третьей линии обороны. Хочу напомнить, что такая активизация россиян на Южно-Донецком направлении, ближе к Запорожью, началась еще с 13 октября 2024 года,

– сказал Братчук.

Силам обороны удалось остановить намерения противника там. Однако россияне, используя КАБы, пытаются атаковать экипажи беспилотников ВСУ. Дроны наносят им большой вред, останавливая наступательные действия.

К слову, агенты движения "Атеш" сообщили, что некоторые взводы российского 1440-го мотострелкового полка отказываются идти в наступление на Запорожском направлении. Военная полиция задерживает тех, кто не выполняет приказ. В "Атеш" отмечают, что штурм украинских позиций воспринимается как "дорога в один конец".