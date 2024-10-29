Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що на Запорізькому напрямку немає жодних масованих атак ворога. Це російське ІПСО.

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Яка ситуація поблизу Запоріжжя

Деякі російські воєнкори спростували повідомлення своїх "колег" щодо начебто активних дій в напрямку Запоріжжя.

Оріхівський, Гуляйпільський, Роботинський напрямки без штурмових дій, але там постійно працює ворожа авіація,

– наголосив Сергій Братчук.

Він зазначив, що на Времівському виступі – межа Донецької та Запорізької областей, тривають дуже інтенсивні бої.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

На Запорізькому напрямку є активізація диверсійно-розвідувальних груп противника. За словами речника Української добровольчої армії "Південь", були спроби провести штурмові дії, адже ворог промацує оборону ЗСУ, щоб знайти слабкі місця.

Там побудовані фортифікації другої, третьої лінії оборони. Хочу нагадати, що така активізація росіян на Південно-Донецькому напрямку, ближче до Запоріжжя, розпочалась ще з 13 жовтня 2024 року,

– сказав Братчук.

Силам оборони вдалось зупинити наміри противника там. Проте росіяни, використовуючи КАБи, намагаються атакувати екіпажі безпілотників ЗСУ. Дрони завдають їм велику шкоду, зупиняючи наступальні дії.

До слова, агенти руху "Атеш" повідомили, що деякі взводи російського 1440-го мотострілецького полку відмовляються йти у наступ на Запорізькому напрямку. Військова поліція затримує тих, хто не виконує наказ. У "Атеш" зазначають, що штурм українських позицій сприймається як "дорога в один кінець".