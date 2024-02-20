Примерно таким же было количество военных и на Авдеевском направлении. Однако, как объяснил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, только треть из этих военных выполняет боевые задачи.

Читайте также ВСУ вышли из Авдеевки, россияне наступают на Юге: как изменилась линия фронта за неделю

Есть ли угроза от российской группировки на Запорожье

В западных СМИ распространяют информацию о том, что Россия перебрасывает на Запорожское направление около 50 тысяч военных. Сейчас там пытаются атаковать в районе Роботино.

Где-то до 50 тысяч российских войск было в районе Авдеевки – это от Авдеевки до Харцызска, то есть на глубину 40 километров. Выполняло боевые задачи максимум 15 тысяч. Так же будет и в районе Роботино,

– отметил Роман Свитан.

То есть если такое количество военных действительно находится на направлении Роботино – Токмак, то около 40 тысяч военных будут обеспечивать работу 10 – 15 тысяч оккупантов, которые будут выполнять боевые задачи.

"Это не очень страшные цифры. 5 – 7 бригад для нас является преодолимым количеством, если будет подвоз боеприпасов в достаточном количестве. Это очень важно, потому что как раз это было одной из причин нашего отхода из Авдеевки", – объяснил полковник запаса.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявили о том, что Украина не потеряла Авдеевку, если бы для ВСУ передали достаточное количество боеприпасов. Это также признал и президент США Джо Байден.

После ухода украинских военных от Авдеевки западные партнеры действительно начали активизироваться в смысле военной помощи Украине. Если ВСУ таки передадут обещанное количество снарядов, этого будет достаточно, чтобы держать ситуацию в районе Роботино стабильной и даже двигаться дальше в сторону Токмака.

Что происходит на Запорожском направлении