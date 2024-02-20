Приблизно такою ж була кількість військових і на Авдіївському напрямку. Однак, як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, лише третина з цих військових виконує бойові завдання.

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Чи є загроза від російського угруповання на Запоріжжі

У західних ЗМІ поширюють інформацію про те, що Росія перекидає на Запорізький напрямок близько 50 тисяч військових. Зараз там намагаються атакувати в районі Роботиного.

Десь до 50 тисяч російських військ було в районі Авдіївки – це від Авдіївки до Харцизька, тобто на глибину 40 кілометрів. Виконувало бойові завдання максимум 15 тисяч. Так само буде і в районі Роботиного,

– зауважив Роман Світан.

Тобто якщо така кількість військових і справді перебуває на напрямку Роботине – Токмак, то близько 40 тисяч військових забезпечуватимуть роботу 10 – 15 тисяч окупантів, які виконуватимуть бойові завдання.

"Це не дуже страшні цифри. 5 – 7 бригад для нас є здоланною кількістю, якщо буде довезення боєприпасів у достатній кількості. Це дуже важливо, бо якраз це було однією з причин нашого відходу з Авдіївки", – пояснив полковник запасу.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявили про те, що Україна не втратила Авдіївку, якби для ЗСУ передали достатню кількість боєприпасів. Це також визнав і президент США Джо Байден.

Після відходу українських військових від Авдіївки західні партнери справді почали активізовуватися у сенсі військової допомоги Україні. Якщо ЗСУ таки передадуть обіцяну кількість снарядів, цього буде достатньо, аби тримати ситуацію в районі Роботиного стабільною та навіть рухатися далі у бік Токмака.

Що відбувається на Запорізькому напрямку