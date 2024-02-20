Приблизно такою ж була кількість військових і на Авдіївському напрямку. Однак, як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, лише третина з цих військових виконує бойові завдання.
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Чи є загроза від російського угруповання на Запоріжжі
У західних ЗМІ поширюють інформацію про те, що Росія перекидає на Запорізький напрямок близько 50 тисяч військових. Зараз там намагаються атакувати в районі Роботиного.
Десь до 50 тисяч російських військ було в районі Авдіївки – це від Авдіївки до Харцизька, тобто на глибину 40 кілометрів. Виконувало бойові завдання максимум 15 тисяч. Так само буде і в районі Роботиного,
– зауважив Роман Світан.
Тобто якщо така кількість військових і справді перебуває на напрямку Роботине – Токмак, то близько 40 тисяч військових забезпечуватимуть роботу 10 – 15 тисяч окупантів, які виконуватимуть бойові завдання.
"Це не дуже страшні цифри. 5 – 7 бригад для нас є здоланною кількістю, якщо буде довезення боєприпасів у достатній кількості. Це дуже важливо, бо якраз це було однією з причин нашого відходу з Авдіївки", – пояснив полковник запасу.
Після відходу українських військових від Авдіївки західні партнери справді почали активізовуватися у сенсі військової допомоги Україні. Якщо ЗСУ таки передадуть обіцяну кількість снарядів, цього буде достатньо, аби тримати ситуацію в районі Роботиного стабільною та навіть рухатися далі у бік Токмака.
Що відбувається на Запорізькому напрямку
- В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" прокоментували матеріал CNN про концентрацію великого угруповання росіян на Запоріжжі. За словами речника ОСУВ Дмитра Лиховія, на цьому відтинку фронту зовсім інша специфіка ведення бойових дій. Ворог змушений розтягувати своє угруповання на всю протяжність Запорізького напрямку. До того ж окупанти зараз там не чинять значного тиску, що раніше робили в Авдіївці.
- Після захоплення Авдіївки 17 лютого росіяни намагалися піти у наступ на Запорізькому напрямку. Однак ЗСУ завадили їхнім планам та завдали потужного удару, знищивши 18 одиниць ворожої техніки, з яких 3 танки. Також близько 70 росіян ліквідували, ще 80 – поранили.
- Зауважимо, що Україна виділяє рекордні суми на побудову фортифікацій на Запоріжжі. Цю інформацію підтвердив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пояснивши, що усі деталі, задля безпеки наших військових, наразі розголошувати не можуть.