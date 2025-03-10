Российское наступление под Покровском – все? Что там сейчас происходит

Командование 6-й общевойсковой армии россиян из состава группировки войск "Север" на Купянском направлении продолжает вести ожесточенные бои на плацдарме в районе сел Двуречная и Новомлинск. Враг пытается его существенно расширить.

Ситуация на Купянском направлении

Оккупанты имеют явно сильное желание увеличить свой тактический плацдарм хотя бы до оперативно-тактического масштаба. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Подразделениям 69-й МСД в результате упорных атак удалось продвинуться между рекой Оскол и селом Фиголевка, вдоль реки и дороги на Красное Первое.

Учитывая тот факт, что противник переправился через реку Оскол и выше по течению, в районе поселка Тополя, достаточно очевидно желание вражеского командования расширить плацдарм как можно шире по всей длине реки – от Двуречной до границы.

В случае успешного решения этой задачи командование УВ "Север" сможет выбирать характер и направление своих дальнейших действий:

либо в будущем организовать расширение так называемой "санитарной зоны" в Харьковской области, продвинувшись в направлении Великого Бурлука;

либо сконцентрироваться на операции против Купянского района обороны ВСУ вместе с войсками 1-й танковой армии УВ "Запад".

Оба варианта вполне возможны и в этом контексте имеют ряд положительных и отрицательных факторов для противника. В связи с этим стоит обратить внимание на одновременную активизацию россиян не только на плацдарме к северу от Купянска, но и в районе их прорыва к реке Оскол к югу от Купянска (в районе села Кругляковка). Там 2-я МСД из состава 1-й ТА очень настойчиво пытается расширить это вклинение по фронту, вдоль реки. Для этого россияне атакуют в направлении сел Загрызово и Колесниковка.

Однако, по моему субъективному мнению, о реальных перспективах такого рода действий противника стоит поговорить чуть позже. Ведь темпы расширения плацдарма противника к северу от Купянска, а также его "успехи" к югу от города этому совсем не способствуют. Враг за месяц своих упорных атакующих и штурмовых действий на этих направлениях и участках имел суммарное продвижение до 1 – 1,5 километра.

Россияне "буксуют" на Лиманском направлении

На Лиманском направлении, в полосе действия 20-й ЗВА противника, судя по всему, части 3-й и 144-й МСД пока не смогли существенно расширить свои малые тактические плацдармы в районе Макеевки и Ивановки, на реке Черный Жеребец. Несмотря на то, что они атакуют практически ежедневно. Враг не может продвинуться ни в сторону села Колодези, ни в направлении села Грековка.

В свою очередь, 25-я ЗВА противника, действующая на том же направлении, до сих пор не смогла "свернуть" оборону ВСУ на восточном берегу реки Черный Жеребец.

Судя по всему, ближайшее время командование 25-й ЗВА попытается достичь целей, задействовав в этих попытках дополнительные силы из состава 169-й ОМСБр атаковав наши позиции вдоль дороги Кременная – Заречное, на Торское.

Стоит отметить, что ситуация в зонах 20-й ЗВА и 1-й ТА ГВ "Запад" существенно зависит от результатов действий противника на направлении Сватово – Боровая, где 4-я "кантемировская" танковая дивизия и 27-я ОМСБр из состава 1-й ТА явно забуксовали по рубежу Лозовая – Первомайское. Уже 2 недели они не имеют продвижения. Поскольку это – смежный фланг между двумя армиями.

По сути, командование обеих армий концентрирует свои усилия на противоположных направлениях, которые для них являются более актуальными сейчас. 1-я ТА пытается расширить свой прорыв к Осколу, в районе Кругляковки, а 20-я ЗВА, в свою очередь, склонна действовать в направлении Дробышево – Лиман. В такой ситуации их смежный фланг явно "проседает", хотя 4-я ТД и 27-я ОМСБр постоянно атакуют с разной интенсивностью в направлениях Лозовая – Боровская Андреевка и Первомайское – Копанки.

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Две тактические задачи россиян на Краматорском направлении

На Краматорском направлении 98-я воздушно-десантная дивизия противника ценой очень значительных потерь сумела вытеснить наши подразделения из центральной части города. Сейчас они пытаются прорваться к Днепровскому пруду.

Однако атаки к северу от города, от Григорьевки вдоль канала Северский Донец – Донбасс, на север, пока не принесли врагу значительных результатов. А также на юг от города, где ВСУ продолжают удерживать район Шевченко, Цех №2 и Землянки.

Стоит отметить очень упорный и ожесточенный характер боев за Часовой Яр. Более того, характерно, что передовые части 299-го и 331-го парашютно-десантных полков 98-й ПДД, а также ряд подразделений так называемого "добровольного штурмового корпуса" россиян явно не очень учитывают свои потери на этом направлении, пытаясь атаковать при любых обстоятельствах.

Но эти по крайней мере имеют определенный минимальный результат, в отличие от подразделений 217-го ПДП и 200-й ОМСБр, действующих в северной части города и к северу от него. Они захватили Григорьевку в конце прошлого года, но до сих пор не могут расширить свое вторжение на север или на северо-запад, за канал Северский Донец – Донбасс.

Как по мне, ближайшее время враг на этом направлении будет пытаться решить две тактические задачи:

полностью взять под контроль Новосеверный район Часового Яра и прорваться в сторону Николаевки;

охватить город с юга, продвинувшись в сторону села Ступочки.

Думаю, вторая задача будет приоритетной для командования 3-й ЗВА и 98-й воздушно-десантной дивизии противника. Вполне возможно, что для ее решения оккупанты могут перегруппировать дополнительные силы из состава 85-й или 88-й ОМСБр 3-й ЗВА на это направление с южного сектора.

Как развивается российское наступление на Покровском направлении

На Покровском направлении по всему периметру тактического вклинивания противника между Успеновкой и Шевченко, к юго-западу от Покровска, идут упорные встречные бои. Российские подразделения из состава мотострелковых бригад 41-й и 2-й ЗВА пытаются восстановить положение в районе населенных пунктов Котлиное, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Даченское, которое они потеряли в результате серии успешных контратак ВСУ.

Характерно, что во многих вражеских пабликах уже громко рассказывают сказки о каком-то "контрнаступлении Драпатого", смысл которого якобы заключается в том, чтобы "отрезать" это вклинение. Однако я бы не характеризовал эти действия ВСУ именно как "контрнаступление". Ни по масштабам, ни по содержанию они не подпадают под это определение.

Командование УВ "Центр" противника в свое время потратило много сил и ресурсов на развертывание ударной группировки на этом направлении для прорыва в обход и окружения Покровска с запада и юго-запада. На первых порах россиянам действительно удавалось достичь тактически значимых результатов.

Однако, начиная с момента, когда подразделения противника вышли на рубеж Шевченко – Новотроицкое, план россиян стал очевидным. Командование УВ "Центр" должно было понять, что никто не будет меланхолично наблюдать за этими действиями. Если, конечно, оно не является абсолютно самоуверенной кучкой идиотов. Оккупанты должны были бы подготовиться к этому и заранее придумать какие-то альтернативные планы.

Однако этого не произошло. Российское командование с упрямством дятла продолжало бить в одно место, причем не особо меняя ни методы управления, ни способы применения войск. Оккупанты явно рассчитывали на свое тотальное превосходство в силах и средствах.

Проблема лишь в том, что это превосходство имеет свойство со временем исчерпываться. Особенно, когда ваш оппонент очень быстро и лихорадочно ищет способ резко увеличить темпы этого истощения.

Первые признаки наступления критического уровня истощения у противника появились еще 1,5 месяца назад. У врага еще хватило сил, чтобы прорваться к дороге на Межевую, но размер потерь и перманентное замедление темпов его продвижения уже тогда весьма красноречиво свидетельствовали о том, что остановка наступления на Покровск не за горами.

Конечно, можно продвигаться вперед, укрывая поля и посадки кучей тел личного состава и битым ломом и даже достигать определенных результатов на тактическом уровне. Но делать это бесконечно долго не получится. Рано или поздно вам придется остановиться. Хотя бы для того, чтобы пополнить подразделения (а иногда даже соединения), перегруппироваться и заменить их. Сейчас мы являемся свидетелями именно того, что логично должно было произойти, исходя из предыдущих событий.

ВСУ сначала остановили наступление противника на Покровском направлении, а теперь серией контратак на ряде участков и увеличением уровня и объема своего огневого воздействия на его тактический тыл крайне усложнили противнику восстановление его наступления.

Вместо наступления россияне вынуждены отбивать ранее утраченное. Лишь с большим трудом, под интенсивным огнем, доукомплектовывать и перегруппировывать свои передовые части и подразделения. Собственно, так обычно и "выдыхаются" наступления...