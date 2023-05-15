Спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что российские оккупанты не могут прорвать оборону на Севере Украины. У России не хватает достаточного количества группировок. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Сколько российских военных сейчас в Беларуси
Представитель Госпогранслужбы указал на снижение численности российской военной группировки в Беларуси. Россия выводит с ее территории большую часть своих подразделений. При этом замена фактически не производится.
Количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 – 11 тысяч человек,
– отметил Демченко.
По его словам, россияне проходят в Беларуси подготовку, после чего возвращаются в Россию, а оттуда попадают на Восток Украины. Минск при этом не перестает поддерживать Москву. Режим Александра Лукашенко предоставляет российским захватчикам воздушное пространство, базы и инфраструктуру.
Какая ситуация на Севере Украины
В мае 2023 года украинские пограничники зафиксировали более 300 вражеских обстрелов на Севере. По словам Демченко, враг применяет стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Поэтому страдают Сумщина и Черниговщина, а также Харьковщина.
Демченко напомнил о коварстве врага. Россияне пытаются прощупать украинскую оборону с помощью ДРГ. Силы обороны Украины усиливают южное направление, чтобы не допустить вторжения. Смена погоды способствует им в этом. Ситуация остается полностью контролируемой.
Что происходит в соседней Беларуси в последнее время
- Самопровозглашенный белорусский президент решил усилить границу с Украиной. Он приказал отправить к линии танки.
- Беларусь устанавливает в Гомельской области сирены. Автоматизированная система централизованного оповещения населения должна появиться в 8 приграничных районах и 52 населенных пунктах, граничащих с Украиной.
- Режим Лукашенко также начал беспокоить российско-белорусскую госграницу. На границе с государством-террористом был восстановлен паспортный контроль из-за страха диверсий.