Речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що російські окупанти не можуть прорвати оборону на Півночі України. У Росії не вистачає достатньої кількості угруповань. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Скільки російських військових зараз у Білорусі

Представник Держприкордонслужби вказав на зниження чисельности російського військового угруповання у Білорусі. Росія виводить з її території більшу частину своїх підрозділів. При цьому заміна фактично не проводиться.

Кількість російських військовослужбовців є значно нижчою, ніж була ще кілька місяців тому. Нагадаємо, що кількість російських військових могла досягати і 10 – 11 тисяч осіб,

– зазначив Демченко.

За його словами, росіяни проходять у Білорусі підготовку, після чого повертаються до Росії, а звідти потрапляють на Схід України. Мінськ при цьому не припиняє підтримувати Москву. Режим Александра Лукашенка надає російським загарбникам повітряний простір, бази та інфраструктуру.

Яка ситуація на Півночі України

У травні 2023 року українські прикордонники зафіксували понад 300 ворожих обстрілів на Півночі. За словами Демченка, ворог застосовує стрілецьку зброю, артилерію та авіацію. Через це страждає Сумщина та Чернігівщина, а також Харківщина.

Демченко нагадав про підступність ворога. Росіяни намагаються промацати українську оборону за допомогою ДРГ. Сили оборони України підсилюють південний напрямок, щоб не допустити вторгнення. Зміна погоди сприяє їм у цьому. Ситуація залишається повністю контрольованою.

Що відбувається у сусідній Білорусі останнім часом