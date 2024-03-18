Намеренно запускают волну слухов, – Юсов об угрозе "наступления" россиян с севера
Источник:LIGA.net
Россия запускает волну слухов о якобы "новом наступлении" с севера на Украину. Кроме "наступления" из Беларуси россияне также разгоняют информацию о якобы "вторжении" в Сумскую и Черниговскую области.
Несмотря на то, что украинские военные осознают потенциальную угрозу нападения с этого направления, там ситуацию отслеживают, а границу укрепляют. Об этом в комментарии журналистам LIGA.net рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
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Юсов рассказал о вбросе россиян о "наступлении" с севера
Андрей Юсов отметил целенаправленное распространение Россией слухов о возможном наступлении в Сумской и Черниговской областях.
Представитель ГУР отметил, что такие дезинформационные кампании уже проводились оккупационными войсками ранее, в частности, о потенциальной эскалации со стороны Беларуси. На этот раз акцент также делается на север.
С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию, и передислокации группировок (на российской территории – 24 Канал). Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет,
– отметил он.
В ответ на вопрос относительно сообщений о концентрации около 19 000 российских военных на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов подтвердил, что ситуация остается неизменной.
Он связал передислокацию отдельных подразделений оккупантов с боевыми действиями, которые продолжаются в Белгородской области России.
Представитель ГУР МО также отметил, что на фоне боевых действий в Белгородской и Курской областях России оккупанты пытаются отвлечь внимание и манипулировать информацией в собственных интересах.
Угрозы наступления из Беларуси пока нет
- В Центре противодействия дезинформации 11 марта обратились к украинцам из-за начала проверки боевой готовности соединений и воинских частей в Беларуси. Представители центра сообщили о вероятности возникновения большого количества ИПСО в сети относительно этой ситуации.
- Лейтенант Андрей Коваленко отметил, что проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси происходят на регулярной основе. Поэтому сейчас угрозы с севера нет.
- Он также отметил, что никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения у них пока нет. Россияне используют это ИПСО, чтобы оттянуть дополнительные силы на оборону нашей северной границы.