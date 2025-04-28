Россияне пытаются создать буферную зону на Сумщине: в ГПСУ рассказали, удается ли это им

Институт изучения войны заявил, что цель России – продвинуться вглубь Сумщины, чтобы создать так называемую буферную зону. Впрочем, сейчас оккупанты пытаются проводить штурмовые действия только в районах нескольких населенных пунктов, а вся операция будто выполняется для отвлечения внимания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Важно "Ситуация непростая": штурмовые группы россиян пытаются зайти в Сумскую область

Какие планы россиян на Сумщине

Россияне утверждают, что хотят создать так называемую "безопасную зону" на Сумщине. Сейчас враг наиболее активен в районах населенных пунктов Басовка и Журавка, однако в ГПСУ отмечают, что враг "прощупывает" и другие участки на границе.

Для справки. Протяженность Сумской области на границе с Россией – более 550 километров.

Демченко объяснил, что амбициозные цели россиян по Сумщине реализовать непросто. Он отметил, что оккупанты и ранее утверждали о своих намерениях создать так называемую "серую зону" по территории Украины. По словам Демченко, сейчас попытки воплощения таких намерений просматриваются на разных участках в пределах Сумской области.

Но ведь нельзя верить коварному противнику страны-террористки. Фактически, их задача – максимально возможно захватить Украину, захватить как можно большее количество территорий. Даже заявления или попытки создания "буферной зоны" – это исключительно операция по отвлечению внимания, потому что враг не остановится никогда, если ему позволить продвигаться вглубь государства,

– пояснил Демченко.

Ранее российский командир заявил о планах создания "безопасной зоны" в Сумской области. Более того, оккупант уже заявил о каких-то "победах", однако никаких доказательств не привел.