Россияне пока не могут приступить к активным действиям на Сумщине. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Враг никуда не уйдет, его надо выбить

По словам Буданова, россияне сосредоточили войска возле своего города Суджа, на Сумском направлении. Генерал утверждает, что враг самостоятельно никуда не уйдет с Харьковщины. Стабилизация фронта будет только тогда, когда украинские военные смогут оттеснить его от границы. Непростые бои, по его словам, еще будут продолжаться.

Еще раз говорю: эта ситуация – она не является какой-то катастрофической, не надо паниковать. Главная цель этой информационной операции россиян – создание хаоса и паники, подкрепляя это действиями на земле. Они хотят заставить наши подразделения отходить на восточных направлениях,

– подчеркнул Буданов.

По его словам, еще одна цель россиян – дестабилизировать ситуацию внутри страны. Впрочем, оснований для паники пока нет.

Что сейчас известно о наступлении россиян на Харьковщину