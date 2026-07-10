"Потеряли половину направлений": Сирский заявил о провале масштабного наступления России

Александр Сырский заявил, что российская армия не смогла достичь ни одной из своих целей во время масштабного наступления в 2026 году. По его словам, темпы продвижения оккупантов существенно снизились, а Силы обороны сохраняют оперативную инициативу.

Об этом Главнокомандующий ВСУ сообщил на своем телеграм-канале.

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Что известно о провале российского наступления на украинские территории?

Сирский подвел итоги первого полугодия 2026 года и заявил, что России не удалось осуществить запланированное масштабное наступление на украинском фронте. По словам Сирского, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике, российская армия не достигла ни одной из поставленных целей. Если ранее оккупанты активно наступали на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум 6–7.

Главнокомандующий отметил, что Силы обороны Украины не только продолжают оборонительную операцию, но и ведут активные боевые действия, удерживая оперативную инициативу. В настоящее время соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям российских войск составляет примерно 40 к 60, тогда как темпы продвижения оккупантов сократились более чем вдвое.

Александр Сырский также сообщил, что среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих. По его словам, это свидетельствует об эффективности украинской стратегии изнурения противника. Он добавил, что по темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету, а также сохраняется тенденция к увеличению площади территорий, освобождаемых украинскими военными, по сравнению с участками, где удается продвинуться россиянам.

Кроме того, Сырский привел результаты ударов по тыловым объектам противника. За первые шесть месяцев 2026 года украинские средства Deep Strike поразили 697 целей на территории России, нанеся противнику прямой и косвенный экономический ущерб в размере не менее 6,1 миллиарда долларов. За этот же период в рамках кампании Middle Strike было поражено 7 028 объектов противника. Также артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач, ракетные войска нанесли более 1 140 ударов, авиация Воздушных сил – более 1 100, а подразделения поддержки – около 1 400 ударов.

В то же время Александр Сырский подчеркнул, что говорить о переломе в войне пока рано. По его словам, Россия не отказалась от своих планов полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также пытается расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, оккупанты стремятся создать и расширить так называемую буферную зону на севере Украины, одновременно усиливая ракетно-дроновые атаки, удары управляемыми авиабомбами и террор против мирного населения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч российских военных. Во время выступления на саммите НАТО в Анкаре он сообщил, что в июне было ликвидировано почти 28 тысяч оккупантов.