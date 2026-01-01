Российская армия ускорила наступление в Украине благодаря новой тактике и технологиям, – ISW

Россияне в 2025 году ускорили наступление на востоке и юге Украины. Оккупанты начали применять новую тактику и беспилотники. Несмотря на это они не смогли достичь стратегических целей.

Россияне пытаются комбинировать свои наступательные действия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Что известно о новой тактике?

По данным аналитиков, в течение 2025 года оккупанты захватили 4 831 квадратный километр территории Украины, отвоевав 473 квадратных километров в Курской области. Это составляет около 0,8% территории страны.

ISW отмечает, что Россия применяла новую тактику. Она состоит из длительных кампаний по воздушной блокаде, массовых атак небольших групп, проникновения и блокирования украинских линий связи.

Большую роль в продвижении сыграли беспилотники – волоконно-оптические дроны и "материнские корабли", которые увеличивали дальность FPV-дронов до 50 – 60 километров и помогали обходить украинские системы РЭБ.

Тактические изменения также заключались в отказе от изнурительных наступательных операций под руководством пехоты в пользу проникновения и установления флагов для формального подтверждения успехов.

Где русские продвигались в 2025 году?

Благодаря этому враг смог продвинуться в направлениях Покровска, Александровки, Гуляйполя и захватить Северск.

Напомним! Россия понесла значительные потери за 2025 год. Генштаб ВСУ оценивает их в более 400 тысяч оккупантов за год, что в среднем составляет 78 солдат на квадратный километр захваченной территории.

Хотя новая тактика ускорила темпы продвижения, российское командование не смогло реализовать стратегические цели – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области или создать буферные зоны на севере Сумской и Харьковской областей.

В августе – декабре 2025 года попытки захвата Купянска, Александровки, Гуляйполя и окрестностей Торецка не имели длительного успеха, украинские войска отбили большинство территорий и не позволили России завершить наступательные операции в северных и южных направлениях.

Где сейчас идут самые ожесточенные бои?