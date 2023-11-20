Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что все из-за того, что ВСУ удержали Авдеевку. Отметим, что оккупанты пытаются атаковать город со всех направлений.
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"Из-за того, что нашим силам удалось удержать Авдеевку, защищаться и нанести врагу большие потери там, они вынуждены перебрасывать туда дополнительные силы", – подчеркнул Мусиенко.
Так, россиянам приходится перебрасывать свои войска, в частности, с Лиманского направления. Несмотря на сложную ситуацию на Востоке, её удалось стабилизировать.
Не дать врагу реализовывать планы относительно максимального растяжения нашей линии обороны вдоль линии фронта и создания проблем,
– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Ситуация на Востоке: главное
- Украинская армия продолжает сдерживать оккупантов на многих участках фронта. По словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, враг, в частности, штурмовал позиции на Купянском направлении. Однако ВСУ успешно сдержали давление россиян.
- Силы обороны имеют определенные успехи недалеко от Бахмута. Однако ситуация вокруг города остается острой. Все атаки противника наши защитники отбили.
- В СМИ заявили, что враг якобы "прорвал" украинскую линию обороны Авдеевки. В 59 отдельной мотопехотной бригаде эту информацию опровергли. В настоящее время ситуацию контролирует оперативное командование и командиры подразделений.
- В Институте изучения войны заявили, что ВСУ контратаковали россиян вблизи Авдеевки и продвинулись вперед. Однако там ссылаются на слова так называемого российского "военкора".