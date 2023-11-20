Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що усе через те, що ЗСУ втримали Авдіївку. Зазначимо, що окупанти намагаються атакувати місто з усіх напрямків.

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"Через те, що нашим силам вдалося втримати Авдіївку, там боронитися і завдати ворогу великих втрат, вони вимушені перекидати туди додаткові сили", – наголосив Мусієнко.

Так росіянам доводиться перекидати свої війська, зокрема, з Лиманського напрямку. Попри складну ситуацію на Сході, її вдалося стабілізувати.

Не дати ворогу реалізовувати плани щодо розтягування максимально нашої лінії оборони вздовж лінії фронту та створення проблем,

– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

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