У России проблемы с обороной на юг Бахмута: карта боевых действий 19 сентября

Силы обороны продолжают успешно наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За сутки произошло более 35 боевых столкновений.

В районе освобожденной Клещиевки Донецкой области украинские военные отразили атаку врага. В то же время оккупанты попытались восстановить утраченные позиции в районе Андреевки, но потерпели неудачу. Освобождение этих двух населенных пунктов значительно ухудшило российскую оборону в районе южнее Бахмута. Украинские военные продолжают бить по противнику, нанося ему огромные потери в живой силе и технике, говорится в утренней сводке Генштаба. 24 Канал анализирует эти данные и информацию от Института изучения войны (ISW), а также онлайн-карту Deep State, чтобы рассказать о ситуации на фронте по состоянию на 19 сентября.

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ВСУ разбили оборону врага

"Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в отчете Генштаба.

Между тем в возведении Института изучения войны (ISW) говорится, что освобождение Украиной Клищиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в районе к югу от Бахмута и могло сделать неэффективными три российских бригады.



ВСУ продвигаются в Бахмут / Скриншот с карты Deep State

Заметьте, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, Клищиевка (7 километров юго-западнее Бахмута) и Андреевка (10 километров юго-западнее Бахмута) являются важными элементами российской оборонной линии Бахмут – Горловка, которую украинский .

Мощность и протяженность российских оборонных укреплений в Бахмуте ISW пока не может оценить. Хотя русские войска, вероятно, укрепили свои линии обороны вблизи Бахмута менее мощно, чем в Южной Украине.

Также отмечается, что оккупанты, вероятно, устали от попыток удержать Клищиевку и Андреевку. В то же время нет никаких признаков того, что освобождение этих двух населенных пунктов предвещает более высокий темп украинского продвижения к югу от Бахмута.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу.

Что происходит в районе Марьинки:

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.