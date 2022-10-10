"Не один десяток лет": Лукашенко заявил, что готовился к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовился к войне не один десяток лет. Поэтому его страна "готова защищаться".

Такое заявление Лукашенко сделал 10 октября на совещании по вопросам безопасности Беларуси, сообщает 24 канал . Кроме этого, в белорусском министерстве обороны снова начали угрожать Украине.

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Лукашенко готовился к войне десятки лет

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его страна достойно ответит любому противнику.

Мы к этому готовились не один десяток лет. Если нужно будет, то мы ответим,

– подчеркнул Лукашенко.

Однако для этого "ответа" нужно одно условие – чтобы белорусская разведка и Комитет государственной безопасности ничего не упустили. Именно поэтому, по словам Лукашенко, им необходимо знать все, что происходит у границ.

"Не нагнетая ситуацию, хочу, чтобы вы понимали – если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь", – добавил белорусский диктатор.

Он снова начал рассказывать, что Беларусь хотят втянуть в войну, несмотря на то, что с начала своего вторжения ее уже втянула Россия. Однако Лукашенко считает, что это планируют сделать какие-то "негодяи".

"Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача – не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять меры, чтобы ее не было", – заявил белорусский президент.

Он добавил, что белорусы уже "нутром чувствуют что-то нехорошее". Однако беспокоиться им не стоит. Вместо этого нужно просто делать свое дело на своем месте.

"Ситуация на сегодняшний день не настолько обострена, чтобы мы сегодня уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решительность. Защищать свою страну, и тогда ни один подлец сюда не сунется", – заявил Лукашенко.

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Минобороны Беларуси грозит мгновенным ответом на провокации

Кроме того, белорусский диктатор считает, что Польша просит США разместить на своей территории ядерное оружие.

Польша просто дрожит и просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе и из ядерных арсеналов Германии.

– грезит диктатор.

В свою очередь, в министерстве обороны страны заявили, что фиксируют обеспокоенность украинцев тем, что со стороны Вооруженных Сил Беларуси могут совершаться агрессивные действия. Мол, информация о предполагаемом нападении – это только "вброс".

"У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы являются планами обороны. На случай, если будут нападать на нас", – говорится в сообщении.

В ведомстве угрожают жестким и мгновенным ответом, если "хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии". В то же время, там отмечают, что не хотят войны с Украиной, как и наше государство не хочет войны с Беларусью.

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