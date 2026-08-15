Существует серьезная угроза: эксперт оценил, может ли Путин привлечь армии Беларуси и КНДР к войне

В Newsweek сообщили, что Кремль пытается компенсировать огромные потери на фронте, пополняя личный состав иностранцами и заключенными. Однако речь здесь может идти также об усилении за счет союзников страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, подчеркнув, что такая угроза действительно существует. Под ударом может оказаться конкретное направление.

Может ли Путин привлечь армии Беларуси и КНДР к войне?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" пояснил, что россияне планируют свои летние стратегические операции по определенному шаблону, поэтому действия оккупантов в этом году схожи с теми, что были в прошлом. То есть действия носят плановый характер, который не меняется.

Летняя кампания этого года уже постепенно проваливается для врага, и можно предположить, что зимой будет то же самое. Однако, как подчеркнул Лакийчук, это ошибочное мнение. Нельзя утверждать, что россияне пойдут "протоптанным" путем.

Оккупанты могут изменить направления главных ударов, сосредоточиться, например, на севере. Здесь важна не сама мобилизация, а ее качество. Подготовку к мобилизации они уже провели, но все будет определяться способностью мобилизационной машины.

Если она увеличится – тогда это очень опасно. Если нет – будет происходить то же самое, что и осенью 2022 года. Однако для этого они могут привлечь уже подготовленные подразделения Северной Кореи или Беларуси. Могут купить очередной транш корейского "мяса" у Ким Чен Ына, а у Лукашенко – захватить армию без его ведома,

– предположил он.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" добавил, что по такому сценарию россияне могут повторить наступление в Черниговской области или с белорусского направления. Именно поэтому северное направление нужно укреплять не только инженерными средствами, но и создавать соответствующие подразделения и соединения, которые будут прикрывать этот участок.

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Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор может получить до 50 тысяч северокорейских военных. Это больше, чем Северная Корея направляла два года назад. Между тем Беларусь продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной, но пока эти силы не представляют непосредственной угрозы.