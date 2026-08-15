Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, підкресливши, що така загроза справді існує. Під ударом може опинитись конкретний напрямок.

Чи може Путін залучити армії Білорусі та КНДР до війни?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" пояснив, що росіяни планують свої літні стратегічні операції за певним шаблоном, тому дії окупантів цього року схожі до тих, які були минулого. Тобто є планований характер дії, який не змінюється.

Літня кампанія цього року вже поступово провалюється для ворога й можна припустити, що взимку буде так само. Однак, як наголосив Лакійчук, це хибна думка. Не можна стверджувати, що росіяни підуть "протоптаним" шляхом.

Окупанти можуть змінити напрямки головних ударів, зосередитись, наприклад, на півночі. Тут важлива не сама мобілізація, а її якість. Підготовку до мобілізації вони вже провели, але все буде визначатись спроможністю мобілізаційної машини.

Якщо вона збільшиться – тоді це дуже небезпечно. Якщо ні – буде відбуватись схоже на осінь 2022 року. Однак вони можуть для цього залучити вже підготовлені підрозділи Північної Кореї або Білорусі. Можуть купити черговий транш корейського "м'яса" у Кім Чен Ина, а в Лукашенка – захопити армію без його відома,

– припустив він.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" додав, що за таким сценарієм росіяни можуть повторити наступ на Чернігівщині або з білоруського напрямку. Саме тому північний напрямок потрібно підсилювати не лише інженерно, а й створювати відповідні підрозділи та з'єднання, які будуть прикривати цю ділянку.

Лакійчук про ескалацію війни з боку Росії: дивіться відео

Нагадаймо, що Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка може отримати до 50 тисяч північнокорейських військових. Це більше, ніж Північна Корея направляла 2 роки тому. Тим часом Білорусь продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною, але наразі ці сили не становлять безпосередньої загрози.