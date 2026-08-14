Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Ранок.LIVE.

Що кажуть в ДПСУ про ситуацію на кордоні?

За словами Демченка, Білорусь і надалі збільшує військову присутність поблизу українського кордону. Українські прикордонники уважно стежать за відповідними діями та постійно оцінюють можливі ризики. Водночас у ДПСУ наголошують, що наразі немає підстав говорити про підготовку Білорусі до наступальних дій проти України.

Речник зазначив, що білоруська влада ще з 2022 року використовує риторику про нібито загрозу з боку України. Саме цим Мінськ пояснює необхідність посилення власних військових можливостей та розгортання нових підрозділів. Попри це, українська сторона розглядає військову активність Білорусі як потенційний фактор загрози та продовжує стежити за ситуацією.

За оцінкою ДПСУ, розміщені наразі біля українського кордону білоруські сили не становлять безпосередньої загрози для України та не демонструють ознак підготовки до нового наступу.

Не варто зараз очікувати, що це якась сила, яка може там створити загрозу нашій країні,

– наголосив Демченко.

Українські прикордонники продовжують контролювати ситуацію та моніторити зміни у військовій активності Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною, однак наразі недостатньо розвідданих, щоб оцінити рівень загрози. Військовий оглядач Іван Тимочко наголошує, що важливо з'ясувати, чи це самостійне рішення Лукашенка, чи ініціатива Росії, а також хто саме укомплектує бригаду та яке озброєння вона отримає.

За його словами, новий підрозділ може бути не лише білоруським формуванням, а й прикриттям для російських військ. Українські розвідка та спецслужби мають встановити реальні масштаби та призначення бригади, тоді можна буде оцінити потенційну загрозу для України.