Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що важливо усвідомити чи рішення про формування нової десантно-штурмової бригади ухвалено самостійно Олександром Лукашенком, чи це команда Володимира Путіна. Водночас українські прикордонники активно готуються до можливого наступу з боку Білорусі, створюючи кілзону, де ворога можна буде ефективно ліквідувати у разі спроби прориву.

Мають зібрати більше інформації розвідка

Тимочко зауважив, що населення Білорусі становить приблизно 10 мільйонів осіб. А наразі Україна тримає удар Росії зі 140-мільйонним населенням.

Якщо індивідуально розглядати Білорусь, то як такої тривоги щодо їхньої агресії, навіть у разі створення певної бригади, не варто. Але ми прекрасно розуміємо, що зараз не йдеться про Білорусь як суб'єкта, як країни, де політичне керівництво ухвалює якісь особисті рішення і не погоджує їх з Росією,

– підкреслив він.

Питання у тому, на думку військового оглядача, чи це маскування, чи це дійсно буде білоруська бригада. Також важливо, наскільки вона буде укомплектована білорусами, а не росіянами, і чи це не є прихованням або виправдовуванням концентрації військ навколо нібито баз, які там формують під білоруські війська.

Тому українським розвідникам, відповідним спецслужбам, контррозвідникам і Службою зовнішньої розвідки потрібно попрацювати в цьому плані, з'ясувати, чи це буде білоруська бригада і наскільки взагалі є реальним її створення. Та чи не є це маскування більших підрозділів, зокрема, часткового або повного російського підпорядкування,

– відзначив він.

Крім того, як відзначив військовий оглядач, потрібно досліджувати, вивчати, яке озброєння буде застосовуватися у цій бригаді. Можливо, вона створюється номінально з урахуванням того, що Білорусь втратила частину своїх військ, які, ймовірно, мімікрували чи пішли воювати в російську армію і загинули. Водночас поява цієї бригади може бути спланованою мілітаризацією Білорусії. Також це, імовірно, особисте рішення Олександра Лукашенка або пряма команда Володимира Путіна.

Військовий оглядач оцінив загрозу створення нової бригади у Білорусі: дивіться відео

Тому, на думку Тимочко, коли буде будуть відповіді на ці питання, можна буде сформувати загальне враження і дати оцінку щодо загрози цієї бригади для України.

Нагадаємо, що командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич повідомив, що країна формує нову десантно-штурмову бригаду, який дислокуватиметься поблизу Гомеля за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Наразі, за його словами, створено один батальйон, а до кінця 2026 року має з'явитися ще один. Крім того, відбувається комплектування підрозділів бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки.