Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, подчеркнув, что важно понять, было ли решение о формировании новой десантно-штурмовой бригады принято самостоятельно Александром Лукашенко или это распоряжение Владимира Путина. В то же время украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению со стороны Беларуси, создавая зону безопасности, где врага можно будет эффективно уничтожить в случае попытки прорыва.

Разведке предстоит собрать больше информации

Тимочко отметил, что население Беларуси составляет примерно 10 миллионов человек. А сейчас Украина сдерживает удар России с 140-миллионным населением.

Если рассматривать Беларусь отдельно, то особой тревоги по поводу ее агрессии, даже в случае создания определенной бригады, не стоит. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас речь не идет о Беларуси как о субъекте, как о стране, где политическое руководство принимает какие-то личные решения и не согласовывает их с Россией,

– подчеркнул он.

Вопрос, по мнению военного обозревателя, в том, является ли это маскировкой или это действительно будет белорусская бригада. Также важно, насколько она будет укомплектована белорусами, а не россиянами, и не является ли это прикрытием или оправданием концентрации войск вокруг якобы баз, которые там формируются для белорусских войск.

Поэтому украинским разведчикам, соответствующим спецслужбам, контрразведчикам и Службе внешней разведки нужно поработать в этом направлении, выяснить, будет ли это белорусская бригада и насколько вообще реально ее создание. И не является ли это маскировкой более крупных подразделений, в частности, частичного или полного российского подчинения,

– отметил он.

Кроме того, как отметил военный обозреватель, необходимо исследовать и изучить, какое вооружение будет применяться в этой бригаде. Возможно, она создается номинально с учетом того, что Беларусь потеряла часть своих войск, которые, вероятно, замаскировались или ушли воевать в российскую армию и погибли. В то же время появление этой бригады может быть частью спланированной милитаризации Беларуси. Также это, вероятно, личное решение Александра Лукашенко или прямой приказ Владимира Путина.

Военный обозреватель оценил угрозу создания новой бригады в Беларуси: смотрите видео

Поэтому, по мнению Тимочко, когда появятся ответы на эти вопросы, можно будет составить общее впечатление и дать оценку угрозы, что представляет эта бригада для Украины.

Напомним, что командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич сообщил, что страна формирует новую десантно-штурмовую бригаду, которая будет дислоцироваться вблизи Гомеля в 40 километрах от границы с Украиной.

В настоящее время, по его словам, создан один батальон, а к концу 2026 года должен появиться еще один. Кроме того, ведется комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки.