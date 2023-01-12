Этот населенный пункт для захватчиков – попытка довести до конца окружение Бахмута, который они не смогли захватить. Об этом 24 Канала сказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Военный объясняет: если россияне к северу захватят Соледар, у них будет возможность выйти дальше на другие позиции, чтобы взять в полукольцо Бахмут. "Я думаю, они нашли слабое место, где смогли прорвать оборону и сейчас пытаются дожать", – говорит Костенко.

Обратите внимание! Британская разведка заявила, что захват Соледара не означает, что Бахмут будет окружен. "Да, это путь к окружению. Им противник сможет дальше двигаться, чтобы сделать какое-нибудь полукольцо", – отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

"Если мы отойдем западнее, надеюсь, мы удержим эти территории, все-таки там есть более выгодные позиции, которые мы займем и будем дальше защищать. Действительно, они продавливают численностью трупов, которые они оставляют на поле боя", – отметил военнослужащий ВСУ.

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Бахмут и Соледар имеет для россиян огромное значение. Именно поэтому они используют там все свои силы и средства, которые в основном перевешивают наши.

"Соледар – это дорога на другие населенные пункты, на трассу Бахмут – Славянск и другие направления. Если они обойдут Соледар – под угрозой окажется Бахмут. Нужно в контексте рассматривать всю линию фронта. Мы должны биться за каждый населенный пункт, но стараться не попадать в окружение", – подчеркнул Роман Костенко.

Чего хочет Пригожин

По мнению бойца, Евгения Пригожина интересует материальная составляющая, а также возможность субъективироваться как владельца ППК "Вагнер".

России сейчас очень нужна победа. После Харьковского направления, где наши войска совершили легендарное контрнаступление под командованием генерала Сырского, и освобождения Херсона у России были только поражения,

– заметил нардеп.

Теперь им нужна какая-никакая, но победа. Город, который можно было хоть как-то сравнить с потерей Херсона – это Бахмут. Маленькая победа необходима, в частности, для использования в СМИ.

"Пригожин хочет быть тем, кто принесет эту победу. Как Суворов когда-то Измаил принес, который через 8 месяцев снова стал турецким. Так же Пригожин хочет сделать с Бахмутом. Тем самым доказать Путину, мол: "Смотрите, это я дал возможность отбелить и наши вооруженные силы, и вас перед российским народом – хотя бы в пропагандистском поле", – подытожил Костенко.

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