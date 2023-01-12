Цей населений пункт для загарбників – спроба довести до кінця оточення Бахмута, який вони не змогли захопити. Про це 24 Каналу сказав народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Військовий пояснює: якщо росіяни північніше захоплять Соледар, у них буде можливість вийти далі на інші позиції, щоб взяти в напівкільце Бахмут. "Я думаю, вони знайшли слабке місце, де змогли прорвати оборону, і зараз намагаються дотиснути", – каже Костенко.

Зверніть увагу! Британська розвідка заявила, що захоплення Соледара не означає те, що Бахмут буде оточено. "Так, це шлях до оточення. Ним противник зможе далі рухатися, аби зробити якесь напівкільце", – зауважив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

"Якщо ми відійдемо західніше, сподіваюся, ми утримаємо ці території, все-таки там є вигідніші позиції, які ми займемо і будемо далі боронити. Дійсно, вони протискають чисельністю трупів, які вони залишають на полі бою", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.

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Бахмут й Соледар має для росіян величезне значення. Саме тому вони використовують там усі свої сили й засоби, які здебільшого переважують наші.

"Соледар – це дорога на інші населені пункти, на трасу Бахмут – Слов'янськ та інші напрямки. Якщо вони обійдуть Соледар – під загрозою опиниться Бахмут. Потрібно в контексті розглядати усю лінію фронту. Ми маємо битися за кожен населений пункт, але намагатися не потрапляти в оточення", – наголосив Роман Костенко.

Чого хоче Пригожин

На думку бійця, Євгєнія Пригожина цікавить матеріальна складова, а також – можливість суб'єктивуватися як власника ПВК "Вагнер".

Росії зараз конче потрібна перемога. Після Харківського напрямку, де наші війська здійснили легендарний контрнаступ під командуванням генерала Сирського, та звільнення Херсона у Росії були лише поразки,

– зауважив нардеп.

Тепер їм потрібна яка-не-яка, але перемога. Місто, яке можна було хоча б якось порівняти із втратою Херсона – це Бахмут. Маленька перемога потрібна, зокрема, для використання у ЗМІ.

"Пригожин хоче бути тим, хто принесе цю перемогу. Як Суворов колись Ізмаїл приніс, який за 8 місяців знову став турецьким. Так само Пригожин хоче зробити із Бахмутом. Тим самим довести Путіну, мовляв: "Дивіться, це я дав можливість відбілити і наші збройні сили, і вас перед російським народом – хоча б в пропагандистському полі", – підсумував Костенко.

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