Об этом Штилерман рассказал в беседе с "Pressing".
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Что сказали в Fire Point?
Соучредитель Fire Point ответил на вопрос о возможном наступлении из Беларуси. Он сказал, что Украина очень быстро отреагирует.
По мнению Штилермана, белорусская ПВО уступает российской. В случае втягивания страны в войну, в первые часы боевых действий Силы обороны могут нанести удары по объектам критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование власти Лукашенко. Поэтому это может иметь серьезные последствия для белорусского диктатора.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Я думаю, что белорусы — не идиоты. Там они останутся совсем без всего в первые часы войны. Все, на чём Лукашенко живёт, будет уничтожено в первые сутки,
– заявил Денис Штилерман.
Таким образом он призвал Беларусь не участвовать в российской агрессии против Украины.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требование Александру Лукашенко, чтобы тот отключил ретрансляторы на своей территории, которые направляют дроны по территории Украины. В итоге разведка зафиксировала, что они прекратили свою работу.
Сейчас ретрансляторы действительно не работают. Но их могут включить для следующей массированной ракетно-дроновой атаки, заявил военнослужащий ВСУ. Впрочем, в Украине четко предупредили, что могут самостоятельно их уничтожить.