Про це Штілерман розповів у розмові з "Pressing".

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Що сказали у Fire Point?

Співзасновник Fire Point відповів на запитання про можливий наступ з Білорусі. Він сказав, що Україна дуже швидко відреагує.

На думку Штілермана, білоруська ППО поступається російській. У разі втягування країни у війну, в перші години бойових дій Сили оборони можуть нанести удари по об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить функціонування влади Лукашенка. Тому це може мати серйозні наслідки для білоруського диктатора.

Я думаю, що білоруси – не ідіоти. Там вони залишаться зовсім без всього у перші години війни. Все, на чому Лукашенко живе буде знищено у першу добу,

– заявив Денис Штілерман.

Таким чином він закликав Білорусь не брати участь у російській агресії проти України.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув вимогу Олександру Лукашенку, аби той вимкнув ретранслятори на своїй території, які скеровують дрони по території України. У підсумку розвідка зафіксувала, що вони припинили свою роботу.

Наразі ретранслятори дійсно не працюють. Але їх можуть увімкнути для наступної масованої ракетно-дронової атаки, заявив військовослужбовець ЗСУ. Утім, в Україні чітко попередили, що можуть самотужки їх знищити.