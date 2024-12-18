Готовится ли Турция к вторжению в Сирию: есть важный фактор, который все решит

Турция действительно может готовиться к масштабному наступлению на Сирию. Президент Реджеп Эрдоган стремится как можно дальше отбросить сирийских курдов от турецкой границы.

Если США не вмешаются в ситуацию, их ждет трудное положение. Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что к наступлению могут присоединиться марионетки, которые были среди сирийских повстанцев.

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Судьба курдов зависит от США

По мнению Шарпа, турецкий президент Реджеп Эрдоган стремится максимально нейтрализовать сирийских курдов на восточной части реки Евфрат, которые действуют совместно с союзниками.

Курдские силы – враги Турции. Вернее сказать, что Эрдоган агрессивно их воспринимает, хотя они против турок не предпринимают каких-то активных действий,

– объяснил он.

Президент Турции стремится депортировать курдов подальше от турецкой границы и вообще нейтрализовать возможность их автономии. Поэтому Эрдоган совместно с марионетками, которые есть в повстанческих силах, собираются осуществить наступательную операцию с дальновидными целями.

Ключевую роль будут играть американцы. Курды всегда были их союзниками, но их десятилетиями угнетали как и в Турции, так и в Сирии. Они заслуживают больше, чем попасть под "сапог" Эрдогана или нового режима, в котором мощная исламистская составляющая,

– отметил Давид Шарп.

Если США не помогут сирийским курдам, они окажутся в сложном положении. В ближайшие недели ситуация будет зависеть от администрации Джо Байдена, далее же – от Дональда Трампа.