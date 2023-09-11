Взрывы в Кривом Роге, беспокойная ночь в Белгороде: хронология 565 дня войны

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии 565 дней. В настоящее время украинские военные ведут следование по нескольким направлениям фронта, имеют успех – закрепляются на рубежах.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, победах на дипломатическом поле по состоянию на 11 сентября, рассказываем в материале 24 Канала.

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