Взрывы в Кривом Роге, беспокойная ночь в Белгороде: хронология 565 дня войны
Украина противостоит полномасштабной российской агрессии 565 дней. В настоящее время украинские военные ведут следование по нескольким направлениям фронта, имеют успех – закрепляются на рубежах.
О главных событиях дня, ситуации на фронте, победах на дипломатическом поле по состоянию на 11 сентября, рассказываем в материале 24 Канала.
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За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 580 окупантов, а с начала вторжения в Украину погибли более 269 тысяч российских военных. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами. Под атакой врага – Кривой Рог, второй раз за сутки. В Воздушных силах предупредили о запуске дронов в направлении Кривого Рога, а затем и о ракетной опасности. Около 7:40 в городе прогремели взрывы, это подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. На Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Защитники вытесняют окупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В утренней сводке Генштаба сообщили о жестких боях в этом направлении. В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области. В Кривом Роге раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые группы писали о пусках ракет, вероятно – Х-59, с самолетов Су-34. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки ударных беспилотников. Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области объявили в 05.23, а уже в 05.41 председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что "все нормально" и пообещал утром прокомментировать ситуацию в городе. В русском Белгороде была слышна серия мощных взрывов. В частности, о мощных звуках сообщалось в Яковлевском районе области. Местные власти заявили об атаке дронов. В Великобритании задержан помощник депутата парламента. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая. Задержание китайского шпиона в парламенте Британии можно считать серьезной эскалацией со стороны Пекина. В Кривом Роге похоронили украинского воина Сергея Бондаренко, сражавшегося с оккупантами. Украинцу было 46 лет. Летом 2022 года он участвовал в освобождении Архангельского Херсонской области. Героя не стало 6 сентября 2023 в Херсонской области в районе временно оккупированной Новой Каховки. Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что он и его команда должны быть готовы к длительной войне, которую развязала Россия против Украины. По его словам, не сумев быстро покорить наше государство, Путин настроен истощить его и решительность его партнеров. Путин стремится превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают проблемы в Европе. Однако между тем сама Россия хрупкая.
Генштаб обновил статистику потерь врага
Во многих областях объявили воздушную тревогу
ВСУ имеют успех в районе Клещиевки
Россия атаковала Кривой Рог
В Белгороде мощные взрывы
В Парламенте Британии задержали китайского шпиона
Погиб боец Сергей Бондаренко
Зеленский высказался о продолжительной войне с Россией
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 580 окупантов, а с начала вторжения в Украину погибли более 269 тысяч российских военных.
Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами. Под атакой врага – Кривой Рог, второй раз за сутки.
В Воздушных силах предупредили о запуске дронов в направлении Кривого Рога, а затем и о ракетной опасности. Около 7:40 в городе прогремели взрывы, это подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
На Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Защитники вытесняют окупантов с занятых ими позиций, а также закрепляются на достигнутых рубежах. В утренней сводке Генштаба сообщили о жестких боях в этом направлении.
В то же время оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно. Фиксировали попытки врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.
В Кривом Роге раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые группы писали о пусках ракет, вероятно – Х-59, с самолетов Су-34. В воздушных силах предупреждали об угрозе атаки ударных беспилотников.
Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области объявили в 05.23, а уже в 05.41 председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что "все нормально" и пообещал утром прокомментировать ситуацию в городе.
В русском Белгороде была слышна серия мощных взрывов. В частности, о мощных звуках сообщалось в Яковлевском районе области. Местные власти заявили об атаке дронов.
В Великобритании задержан помощник депутата парламента. Его подозревают в шпионаже в пользу Китая. Задержание китайского шпиона в парламенте Британии можно считать серьезной эскалацией со стороны Пекина.
В Кривом Роге похоронили украинского воина Сергея Бондаренко, сражавшегося с оккупантами. Украинцу было 46 лет. Летом 2022 года он участвовал в освобождении Архангельского Херсонской области. Героя не стало 6 сентября 2023 в Херсонской области в районе временно оккупированной Новой Каховки.
Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что он и его команда должны быть готовы к длительной войне, которую развязала Россия против Украины.
По его словам, не сумев быстро покорить наше государство, Путин настроен истощить его и решительность его партнеров. Путин стремится превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают проблемы в Европе. Однако между тем сама Россия хрупкая.